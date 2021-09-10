Лукашенко анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства

Высший государственный совет Союзного государства состоится 4 ноября, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на встрече с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

«Где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие — Высший госсовет», — сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

Президент отметил, что на заседании планируется утвердить разработанные программы Союзного государства. Он напомнил, что накануне они были согласованы на переговорах главами государств, а к этой дате будут «дошлифованы» и приняты правительствами обеих стран.

«В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям. И особенно наши межгосударственные договоры — они тоже должны соответствовать нашим договоренностям», — пояснил Лукашенко.