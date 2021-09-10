Зеленский не жалеет о своем президентстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме YES Brainstorming, что не жалеет, изменив актерскую деятельность на президентство.

«Честно, я не жалею. Не жалейте, потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю: зачем? Зачем все это, если ты в принципе иногда теряешь человечность, иногда теряешь ощущение некоторой реальности, и для этого ты должен выходить на улицу и общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме. Но все же, помня, что это был вызов, ты на это пошел и самое главное, люди поверили, значит, нельзя по-другому», — сказал президент, слова которого приводит «Укринформ».

Как заявил Зеленский, он хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.

На вопрос планирует ли он идти на второй срок, ведь рейтинги показывают его отрыв от других претендентов на эту должность, или все же выполнит свое предвыборное обещание — уложиться в одну каденцию, Зеленский ответил «Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать».