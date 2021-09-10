Гутерреш настаивает на диалоге с талибами

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости ведения диалога с «Талибаном».

Как отметил генсек ООН, Организация поддерживает постоянный контакт с талибами. Генсек также отметил, что в полномочия Секретариата ООН не входит признание правительства той или иной страны – это делают страны-члены ООН.

«Диалог с «Талибаном» абсолютно важен на данный момент. Мы в контакте с «Талибаном», — сказал Гутерреш на пресс-конференции, отметив важность взаимодействия стран с талибами.

Кроме того, он указал, что экономический кризис в Афганистане не выгоден никому.

«Важно найти пути через некоторые изъятия, механизмы, которыми мы пользовались в Йемене, которые позволят вводить некоторую наличность в афганскую экономику, чтобы избежать краха. Это не означает признания. Это означает поиск путей», — сказал генсек, которого цитирует РИА Новости.