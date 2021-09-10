Россельхознадзор обнаружил в азербайджанских фруктах монилиозную гниль

10 сентября, 20:20

Россельхознадзор в ходе переговоров с компетентным ведомством Азербайджана выразил обеспокоенность выявлением карантинных объектов в азербайджанских нектаринах и абрикосах.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

10 сентября в видеорежиме прошли переговоры между Россельхознадзором и руководителем аппарата агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики Эльханом Микаиловым.

Российская сторона уведомила о выявлении в партиях нектаринов и абрикосов, поступивших из Азербайджана, карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта — бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). Служба выразила обеспокоенность в связи с обнаружениями. Отмечено, что нотификации о зафиксированных фактах направлены азербайджанской стороне.

Россельхознадзор попросил принять меры для недопущения в дальнейшем отправок на территорию Российской Федерации зараженных грузов, в том числе контролировать каждую высылаемую в Россию партию, а также провести расследование причин случившегося и проинформировать о его результатах.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.