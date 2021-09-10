Трамп рассказал о приходившем «целовать его задницу» Цукерберге

10 сентября, 17:50

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о встречах в Белом доме с главой Facebook Марком Цукербергом. Видео интервью политика опубликовано на YouTube-канале Fox News.

«Он раньше приезжал в Белый дом, чтобы целовать меня в задницу. Я говорил так: «О, это мило. У меня глава Facebook со своей прекрасной женой Присциллой Чан». Они приезжали и ужинали со мной в Белом доме. А сейчас вы видите, что они делают со мной и с республиканцами, и это просто какое-то безумие. Но так уж устроен мир», — рассказал Трамп.

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Мурадов представил Гасанову нового главу росмиротворцев Кособокова

10 сентября, 19:25

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, который завершил службу в качестве командующего временно размещенным на азербайджанской территории миротворческим контингентом России.

Как говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, затем генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны новоназначенного командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

На встрече обсуждалась последняя ситуация на азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы.