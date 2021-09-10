Зеленский заявил о вероятности полномасштабной войны с Россией

На сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming, передает «Лента.ру».

По его словам, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду агрессивных действий Кремля. Украинский лидер отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

«После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — предсказал Зеленский.