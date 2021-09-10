Байден объявил об обязательной вакцинации чиновников и сотрудников частных компаний в США

10 сентября, 12:00

Президент США Джо Байден представил план по расширению вакцинации от коронавируса в США.

«Многие из нас разочарованы тем, что почти 80 миллионов американцев до сих пор не привиты, хотя вакцина безопасна, эффективна и бесплатна. <…> Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец. И ваш отказ дорого обошелся всем нам,» — заявил Байден, выступая в Белом доме.

План главы государства содержит следующие пункты: полная вакцинация сотрудников компании со штатом от 100 человек (в случае отказа работники раз в неделю будут сдавать тест на коронавирус); обязательная вакцинация для большинства чиновников, государственных подрядчиков, медицинских работников, учителей, работающих по программе Head Start или в школах федерального подчинения; повышение штрафов за отказ носить маску в общественном транспорте с 10 сентября — с 500 до 1000 долларов за первое нарушение и с 1000 до 3000 долларов за повторное нарушение; более активное проведение тестов на коронавирус: в 10 тысячах аптек тест можно будет сдать бесплатно, 300 миллионов экспресс-тестов раздадут бесплатно, а в магазинах Walmart, Amazon и Kroger станут продавать недорогие эксперт-тесты для проверки на дому.

По словам Джо Байдена, в США от коронавируса полностью вакцинированы более 175 миллионов американцев, а хотя бы одну дозу вакцины получили более 200 миллионов человек. Новый план президента США подразумевает вакцинацию еще 80-100 миллионов человек. Всего в США живут более 320 миллионов человек.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).