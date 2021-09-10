Психиатры рассказали, как снизить риск тревожного расстройства

Занятия спортом снижают риск развития тревожных расстройств, сообщают психиатры из Лундского университета. Подробнее об этом они рассказывают в статье в журнале Frontiers in Psychiatry.

С тревожными расстройствами на протяжении жизни сталкивается 10% населения, поэтому важно понимать, как можно снизить риски. Авторы работы проанализировали сведения о состоянии здоровья более 400 тыс. человек, собранные в 1989-2010 годах. Оказалось, те, кто участвовали в этот период в лыжных гонках на длинные дистанции, в среднем на 60% реже страдали от тревожных расстройств.

Самый низкий риск при этом наблюдался у женщин, прикладывавших умеренные усилия к тренировкам. У тех же, кто старался изо всех сил, риск был выше, однако все равно меньше, чем у неспортивного населения. У мужчин уровень нагрузки на риски не влиял.

Для получения более объективных данных необходимы рандомизированные исследования, отмечают ученые — возможно, не физическая нагрузка снижает тревожность, а менее склонные к тревожным расстройствам люди чаще занимаются спортом. Тем не менее, физические нагрузки известны как один из способов борьбы с депрессией, поэтому, возможно, они приносят пользу и при тревожных состояниях.