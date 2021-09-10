Названы лауреаты «Шнобелевской премии»

10 сентября, 13:27

«Шнобелевской премии» были удостоены американские ученые, которые в ходе эксперимента нашли доказательства того, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо, передает РИА Новости.

Очередная 31-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.

Премия вручается за научные исследования, которые «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься». Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.

Награду за выявление «защитных функций» бороды при ударах в лицо присудили исследователям в категории «премия мира».

Премия по медицине была присуждена исследователям, доказавшим, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.

Награду в области экономики завоевали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.

Премию по химии получила группа ученых из Германии, Британии, Греции, Австралии, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.

Премию по экологии получили ученые из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.

Как сообщают организаторы, всего было вручено десять премий.

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«Камень в азербайджанский огород» от генерала Мурадова

10 сентября, 14:24

Теперь уже бывший командующий миротворческими войсками РФ в Карабахском регионе Азербайджана генерал-лейтенант Рустам Мурадов, чья деятельность за период его пребывания в регионе вызывала неоднозначные оценки, «позитивно» оценил работу российских миротворцев. Оценку, по его словам, миротворцам «дает мирное население», а сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Вместе с тем он отметил, что российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха «в течение пяти лет после произошедшего конфликта». Первые пять лет — по соглашению, подписанному главами трех государств, а впоследствии, он убежден, что «будет принято решение о дальнейшем продлении миротворческого контингента».

Напомним предысторию. Мурадов, который запомнился общественности своими объятиями с главарем хунты сепаратистов, завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Карабахе 6 сентября. Новый командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков. О его назначении стало известно лишь накануне из пресс-релиза Минобороны Армении. Официально о назначении Кособокова Минобороны РФ пока не сообщало, и судя по всему, даже не собирается.

Азербайджанская сторона пока не сообщала о визите Кособокова в Баку и о его встречах с военным руководством страны. И на это, возможно, есть причины: Кособоков в свое время командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. Более того, вызывает недоумение тот факт, что Кособоков, который будет командовать российским контингентом на территории Азербайджана, начинает свой визит с Еревана.

Важно и другое. В России все чаще стали говорить как уже о свершимся факте о продлении пребывания российских миротворцев на территории Азербайджана. Там прекрасно понимают чувствительность вопроса для азербайджанской общественности, но словно назло продолжают озвучивать этот тезис устами своих глашатаев.

Москва, которая играет в «свою игру», действительно хотела бы остаться в регионе как можно дольше. И речь вовсе не о том, чтобы остаться здесь для примирения сторон. Нет, там, где есть Россия, никогда не наступает мир. Но «карабахский опыт» для нее стал своего рода новым, когда ее руки связаны и она не может действовать, как минимум публично, как это, происходит, скажем, в украинском Донбассе. И потому в ход пущен целый набор раздражителей, в первую очередь, для оказания психологического давления на Баку.

Вопрос в том, зачем они это делают. Ситуацию проясняет и позиция Баку, где недавно заявили, что Азербайджан продолжает обсуждать с Россией дополнительные правовые механизмы в связи с мандатом российских миротворцев в Карабахе. Просто так Баку не стал бы выступать с публичными заявлениями. И подчеркивать, что «весь Карабах является суверенной территорией Азербайджана, международное сообщество признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и в соответствии с заявлением от 10 ноября миротворческие силы временно размещены в определенной части Карабахского региона Азербайджана».

В самом деле, разговоры о мандате миротворческого контингента РФ в Азербайджане не утихают с момента их дислокации в Карабахе. И тот факт, что до сих пор стороны не достигли соглашения, свидетельствует о том, что в документе могут быть неудобные для Баку формулировки.

С другой стороны, зачем Баку выдавать мандат российскому миротворческому контингенту, если он за прошедшие месяцы своей работы так и не справился (читай не захотел) с возложенной на ее плечи миссией? Армянские незаконные формирования все еще не выведены из Карабаха, напротив, продолжается процесс укрепления их оснащённости, миротворцы, которые имеют кучу инструментов давления на сепаратистов, и в ус не дуют, когда последние совершают вооруженные провокации против наших военнослужащих; в нарушении перемирия обвиняют, как правило, Баку, а сообщения азербайджанской стороны о нарушениях не заносят в свои бюллетени, игнорируя их.

Кроме того, памятник пособнику Гитлера Гарегину Нжде все еще стоит в азербайджанском Ходжавенде. И эта история вообще нонсенс, с учетом того, как в РФ «бережно» относятся ко всему, что связано со Второй мировой войной.

Но самое главное — мы хорошо помним, чем завершилась «миротворческая миссия» России в Молдове и Грузии. Фактически территории их дислокации в этих странах находятся под их юрисдикцией.

С учетом всего этого, позиция Баку по непредоставлению мандата миротворцам и продолжающимся обсуждениям в целях минимизации рисков для страны кажется наиболее логичным и верным решением. Для подписания итогового документа, российской стороне следует отказаться от своей тактики, потому что Азербайджан – это не Грузия, не Украина и не Молдова. Здесь умеют давать отпор, если что-то не соответствует нашим интересам, и отстаивать свою точку зрения, не идя на открытую конфронтацию и ограничиваясь «отправкой сигналов». И в этом контексте стоило бы рассматривать два важных «месседжа» – это, во-первых, создание в Баку спецгруппировки командования ВС Турции, а во-вторых, учения азербайджанских и турецких военных в Лачинском районе.

И факт дальнейшего пребывания российского миротворческого контингента в регионе – после 2025 года – не входит в интересы Баку, где нацелены на реинтеграцию армянского населения карабахского региона в политическую и общественную среду нашей страны. А как показывает опыт прошедших месяцев «положительной работы» российских миротворцев, в Кремле, к сожалению, могут постараться помешать этим планам Баку.

Максуд Салимов