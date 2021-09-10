У серебряной призерки ОИ украли медаль, машину и телефон во время вооруженного нападения

Серебряная призерка Олимпиады по хоккею на траве в составе сборной Аргентины София Маккари подверглась вооруженного нападению в результате чего была украдена ее медаль Игр.

Также преступники забрали у спортсменки машину и телефон, передает «Газета.ру».

«Я не могу передать ту боль, которую это причиняет. Я прошу всех о сотрудничестве», — написала спортсменка в своем Twitter.