Афганец собрался продать малолетнюю дочь ради спасения семьи от голода

Житель Афганистана рассказал, что ради спасения всей семьи от голода ему придется продать свою дочь, передает британская газета The Times.

Как рассказал журналистам мужчина по имени Мир Назир, один из местных бездетных предпринимателей предложил за четырехлетнюю девочку 20 тысяч афгани (примерно 236 долларов).

Состоятельный афганец хотел, чтобы ребенок жил в его доме и работал в принадлежащем ему магазине.

По признанию Назира, названная сумма оказалась слишком маленькой, и тогда он попросил за дочь 50 тысяч афгани (около 600 долларов).

«Это не вопрос выбора. Всё дело в отчаянии… Мы еще это обсуждаем. Если она будет работать в магазине, то, может, ее будущее сложится лучше, чем со мной, и эти деньги спасут мою семью», – заявил мужчина.

Он рассказал, что его семья едва сводит концы с концами после того как глава семейства потерял работу полицейского в городе Газни и вынужден был бежать с женой и пятью детьми в Кабул, который через несколько дней заняли боевики «Талибана».