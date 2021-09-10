Афганец собрался продать малолетнюю дочь ради спасения семьи от голода

10 сентября, 09:19

Житель Афганистана рассказал, что ради спасения всей семьи от голода ему придется продать свою дочь, передает британская газета The Times.

Как рассказал журналистам мужчина по имени Мир Назир, один из местных бездетных предпринимателей предложил за четырехлетнюю девочку 20 тысяч афгани (примерно 236 долларов).

Состоятельный афганец хотел, чтобы ребенок жил в его доме и работал в принадлежащем ему магазине.

По признанию Назира, названная сумма оказалась слишком маленькой, и тогда он попросил за дочь 50 тысяч афгани (около 600 долларов).

«Это не вопрос выбора. Всё дело в отчаянии… Мы еще это обсуждаем. Если она будет работать в магазине, то, может, ее будущее сложится лучше, чем со мной, и эти деньги спасут мою семью», – заявил мужчина.

Он рассказал, что его семья едва сводит концы с концами после того как глава семейства потерял работу полицейского в городе Газни и вынужден был бежать с женой и пятью детьми в Кабул, который через несколько дней заняли боевики «Талибана».

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).