Джонсон повысил налоги до исторического максимума

10 сентября, 00:31

Премьер Великобритании Борис Джонсон решил повысить налоги для населения до самого высокого уровня за всю историю страны. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт правительства.

С апреля следующего года власти повысят налог на социальное страхование на 1,25%.

«Для того, чтобы помочь родным, мы должны увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения», — сказал премьер, выступая в Палате общин британского парламента. Он уточнил, что к этому времени система здравоохранения проделала большую работу, сотрудники медслужбы ввели пациентам 88 млн доз протиковидных препаратов.

Кроме того, Джонсон объявил о том, что налог на дивиденды также будет повышен на 1,25%.

По оценкам правительства, увеличение налоговых сборов позволит за три года пополнить казну на £36 млрд ($49,6 млрд). Допдоходы направят на реформы системы социального обеспечения и здравоохранения.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).