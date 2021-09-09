Талибы обвинили Вашингтон в нарушении соглашения в Дохе

10 сентября, 00:02

США нарушили достигнутое в 2020 году в Дохе мирное соглашение, не предприняв шагов в направлении исключения имен некоторых талибов из санкционного списка.

Об этом сообщили в канцелярии пресс-секретаря движения «Талибан» Забиуллы Муджахида, комментируя критику объявленного в Кабуле «временного правительства» со стороны Минобороны США (Пентагона).

«Талибан» решительно осуждает США и считает «провокационными» заявления официальных лиц этой страны о том, что члены правительства талибов и семьи Хаккани [Сараджуддин Хаккани — и.о. министра внутренних дел во временном правительстве Афганистана] значатся в санкционном списке из-за связей с терроризмом», — следует из сообщения, которое приводит «Анадолу».

Талибы считают позицию США «явным нарушением Дохинского соглашения, отметили в канцелярии Муджахида.

«Семья Хаккани — часть «Талибана». А Дохинское соглашение предусматривает, что «все без исключения официальные лица «Талибана» должны быть исключены из санкционного списка США и ООН»,- говорится в сообщении.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).