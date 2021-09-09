Талибы обвинили Вашингтон в нарушении соглашения в Дохе

США нарушили достигнутое в 2020 году в Дохе мирное соглашение, не предприняв шагов в направлении исключения имен некоторых талибов из санкционного списка.

Об этом сообщили в канцелярии пресс-секретаря движения «Талибан» Забиуллы Муджахида, комментируя критику объявленного в Кабуле «временного правительства» со стороны Минобороны США (Пентагона).

«Талибан» решительно осуждает США и считает «провокационными» заявления официальных лиц этой страны о том, что члены правительства талибов и семьи Хаккани [Сараджуддин Хаккани — и.о. министра внутренних дел во временном правительстве Афганистана] значатся в санкционном списке из-за связей с терроризмом», — следует из сообщения, которое приводит «Анадолу».

Талибы считают позицию США «явным нарушением Дохинского соглашения, отметили в канцелярии Муджахида.

«Семья Хаккани — часть «Талибана». А Дохинское соглашение предусматривает, что «все без исключения официальные лица «Талибана» должны быть исключены из санкционного списка США и ООН»,- говорится в сообщении.