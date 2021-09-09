Меркель считает себя феминисткой

9 сентября, 23:17

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала себя феминисткой, заявив, что больше не стесняется этого. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Berliner Zeitung.

Глава правительства ФРГ также призвала всех следовать ее примеру и добиваться равноправия мужчин и женщин в общественной жизни. Журналисты отметили, что раньше Меркель никогда публично не причисляла себя к защитницам прав женщин. Например, в 2017 году она отказалась давать прямой ответ на вопрос, феминистка ли она.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).