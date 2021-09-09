Россия и Беларусь согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.

Путин напомнил, что правительствами двух стран на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Беларусью.

По его словам, речь идёт о 28 так называемых союзных программах.

«Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ», — заявил Путин, слова которого приводит RT.

Он добавил, что 10 сентября ожидается одобрение программ на заседании Совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года.