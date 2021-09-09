Фахреддин Годжа анонсировал возможные сроки производства турецкой ковид-вакцины

«Массовое производство турецкой вакцины TURKOVAC может начаться в октябре текущего года».
Об этом министр здравоохранения Турции Фахреддин Годжа сообщил сегодня на брифинге.
По его словам, которые приводит Report со ссылкой на HaberGlobal, использование отечественной вакцины находится в стадии утверждения: «Если вакцина будет одобрена, мы запустим ее массовое производство в октябре».
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yerli aşımız TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Onay alması halinde ekim ayı içerisinde seri üretime geçeceğiz.https://t.co/tlOhGkKbmQ pic.twitter.com/jF9q2JZiC6
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 9, 2021