Парламент Грузии может разрешить азербайджанцам менять окончания фамилий

9 сентября, 21:54

В парламенте Грузии состоялась рабочая встреча для обсуждения законопроекта, который даст гражданам Грузии азербайджанского происхождения право для изменения окончаний фамилий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Было отмечено, что ведется работа над законодательными изменениями, которые позволят гражданам Грузии (в том числе езидам, азербайджанцам) вернуть свои фамилии, соответствующие их историческим и культурным традициям.

На завершающем этапе работы над соответствующим законопроектом требуется согласование конкретных положений. После того как документ будет готов, он будет представлен в парламент для рассмотрения.

Проживающие в Грузии азербайджанцы хотят, чтобы им было предоставлено право замены окончаний «ов» и «ев» в фамилиях. Инициативная группа, которая требует внесения поправок в закон Грузии «О гражданских актах», с 25 августа проводит кампанию по сбору 2 тыс. подписей с этой целью.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).