Парламент Грузии может разрешить азербайджанцам менять окончания фамилий

В парламенте Грузии состоялась рабочая встреча для обсуждения законопроекта, который даст гражданам Грузии азербайджанского происхождения право для изменения окончаний фамилий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Было отмечено, что ведется работа над законодательными изменениями, которые позволят гражданам Грузии (в том числе езидам, азербайджанцам) вернуть свои фамилии, соответствующие их историческим и культурным традициям.

На завершающем этапе работы над соответствующим законопроектом требуется согласование конкретных положений. После того как документ будет готов, он будет представлен в парламент для рассмотрения.

Проживающие в Грузии азербайджанцы хотят, чтобы им было предоставлено право замены окончаний «ов» и «ев» в фамилиях. Инициативная группа, которая требует внесения поправок в закон Грузии «О гражданских актах», с 25 августа проводит кампанию по сбору 2 тыс. подписей с этой целью.