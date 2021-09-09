Байрамов обсудил с азербайджанскими дипломатами ряд вопросов

9 сентября, 21:25

Под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и с участием заместителей министра, послов по особым поручениям, руководителей профильных структурных подразделений МИД и дипломатических представительств страны состоялось совещание в формате видеоконференции.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, основной целью встречи было обсуждение эффективного участия нашей страны в международных мероприятиях, которые состоятся до конца этого года.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что с сентября в ряде международных организаций будут проводиться мероприятия, и в этой связи осенние месяцы занимают важное место в календаре МИД. Министр подчеркнул значимость обеспечения надлежащего представительства нашей страны на этих мероприятиях, обеспечения активного участия на должном уровне, а также важность усиления соответствующей координации и мобилизации всех возможностей для достижения этих целей.

В ходе совещания выступили главы дипломатических представительств нашей страны при международных организациях. Они рассказали о подготовке к предстоящим мероприятиям и озвучили свои предложения по этому поводу.

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Захарова отрицает существенные нарушения в зоне ответственности росмиротворцев в Карабахе

9 сентября, 19:14

«Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

«Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование», — заявила М.Захарова (цитата по Report).

М.Захарова добавила, что они подготовят подробный материал к годовщине принятия трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года и в этом материале проведут комплексную оценку выполнения трехстороннего заявления (цитата по АПА).