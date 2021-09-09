ЕС исключил Азербайджан из списка стран, разрешенных для необязательных поездок

Европейский союз исключил Азербайджан, Армению и еще четыре страны из списка государств и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Совета ЕС.

«Армения, Азербайджан, Албания, Сербия, Бруней и Япония исключены из этого списка. Необязательные поездки в государства, не входящие в этот список, временно ограничены», — сказано в сообщении.

При этом Совет ЕС включил в данный список Уругвай, передает ТАСС.