Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении «Банка Грузии»

Неизвестный ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в городе Кварели, на востоке страны, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, человек, ворвавшийся в банк вооружен, на месте мобилизованы сотрудники полиции.

«Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия», — говорится в заявлении.

Грузинские СМИ распространяют сообщения, что нападавший мог взять в заложники несколько человек, находившихся в помещении банка. По данным телеканала Rustavi-2, вооруженный человек взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари (чуть больше 160 тысяч долларов).