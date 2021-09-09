Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении «Банка Грузии»

9 сентября, 17:08

Неизвестный ворвался в филиал «Банка Грузии» на улице Чавчавадзе в городе Кварели, на востоке страны, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, человек, ворвавшийся в банк вооружен, на месте мобилизованы сотрудники полиции.

«Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия», — говорится в заявлении.

Грузинские СМИ распространяют сообщения, что нападавший мог взять в заложники несколько человек, находившихся в помещении банка. По данным телеканала Rustavi-2, вооруженный человек взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари  (чуть больше 160 тысяч долларов).

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.