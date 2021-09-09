Террористы «Сасна црер» созвали в Ереване митинг с целью свержения Пашиняна

9 сентября, 17:02

Террористы «Сасна црер» заявляют, что  возобновляет активную борьбу с целью свергнуть нынешний режим в Армении и сформировать национальное переходное правительство. Об этом сообщили ереванские СМИ.

«Выбор времени обусловлен той необходимостью, что армянский народ должен всячески предотвратить подписание в ближайшие месяцы предательским режимом документов и выполнение их положения, которое грозит крахом государства. Первый митинг-шествие состоится 1 октября в 18:00 с  Площади свободы в Ереване. Мы призываем участвующих в борьбе соотечественников учесть, что процесс будет сложным и относительно долгим, поэтому необходимо запастись терпением», — говорится в заявлении террористов.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.