Террористы «Сасна црер» созвали в Ереване митинг с целью свержения Пашиняна

Террористы «Сасна црер» заявляют, что возобновляет активную борьбу с целью свергнуть нынешний режим в Армении и сформировать национальное переходное правительство. Об этом сообщили ереванские СМИ.
«Выбор времени обусловлен той необходимостью, что армянский народ должен всячески предотвратить подписание в ближайшие месяцы предательским режимом документов и выполнение их положения, которое грозит крахом государства. Первый митинг-шествие состоится 1 октября в 18:00 с Площади свободы в Ереване. Мы призываем участвующих в борьбе соотечественников учесть, что процесс будет сложным и относительно долгим, поэтому необходимо запастись терпением», — говорится в заявлении террористов.