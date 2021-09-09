Акар: Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе

9 сентября, 17:00

Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он напомнил о том, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под армянской оккупацией, сообщает АПА.

«Мы и в дальнейшем будем рядом с нашими братьями», — подчеркнул Х.Акар.

﻿

СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.