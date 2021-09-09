Джо Байден решил уволить сторонников Трампа

По информации телеканала, письма с приказами уйти в отставку получили 11 должностных лиц. Среди них бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, бывший старший советник президента Келлиэнн Конвей, бывший советник по нацбезопасности Герберт Макмастер. В противном случае этим сотрудникам грозит увольнение.

Наряду с другими своими сторонниками Трамп в конце 2020 года назначил их членами консультативных советов академий ВМС и ВВС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) и Колорадо-спрингс (штат Колорадо) соответственно, а также Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).