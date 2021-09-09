Армения и Турция ведут переговоры

Отказ Турции предоставлять свое воздушное пространство армянским авиакомпаниям отражается на цене и длительности полетов. Об этом рассказал замдиректора авиакомпания «Армения» Геворг Хачатрян.

Он добавил, что за всю шестилетнюю деятельность авиакомпании ее лайнеры летали через воздушное пространство Турции, как и турецкие — через Армению. В марте-апреле авиакомпания обратились за разрешением на полеты через Турцию и получили отказ.

«Мы на данный момент не летаем через турецкое воздушное пространство, но переговоры ведутся, и кажется есть положительные подвижки. Надеемся, что в сжатые сроки вопрос будет урегулирован», — сказал замдиректора.

Хачатрян отметил, что из-за изменения в плане навигации увеличивается длительность полета, следовательно, растут расходы на топливо. Кроме этого, есть определенная разница в навигационных расходах Турции и других стран.