Армения и Турция ведут переговоры

9 сентября, 15:06

Отказ Турции предоставлять свое воздушное пространство армянским авиакомпаниям отражается на цене и длительности полетов. Об этом рассказал замдиректора авиакомпания «Армения» Геворг Хачатрян.

Он добавил, что за всю шестилетнюю деятельность авиакомпании ее лайнеры летали через воздушное пространство Турции, как и турецкие — через Армению. В марте-апреле авиакомпания обратились за разрешением на полеты через Турцию и получили отказ.

«Мы на данный момент не летаем через турецкое воздушное пространство, но переговоры ведутся, и кажется есть положительные подвижки. Надеемся, что в сжатые сроки вопрос будет урегулирован», — сказал замдиректора.

Хачатрян отметил, что из-за изменения в плане навигации увеличивается длительность полета, следовательно, растут расходы на топливо. Кроме этого, есть определенная разница в навигационных расходах Турции и других стран.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.