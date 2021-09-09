Итальянцам разрешат выращивать до 4 кустов конопли дома

Палата депутатов Италии приняла в первом чтении закон о легализации выращивания конопли в небольшом размере в домашних условиях, сообщило издание Corriere della Sera.

Итальянцам можно будет иметь дома до 4 кустов растения.

«Мы первые в Европе декриминализовали выращивание каннабиса в домашних условиях для личного пользования», — сообщил один соавторов законопроекта и депутат леволиберальной партии «Больше Европы!» Риккардо Маги.

«Выращивание конопли в домашних условиях необходимо пациентам, которые вынуждены использовать ее в терапевтических целях, так как из-за недостатка медицинского каннабиса в аптеках, таким людям приходится обращаться к услугам наркоторговцев», — сообщил еще один депутат от самой крупной фракции «Движение пяти звезд» Марио Перантони.

Тем не менее, многие депутаты не поддержали инициативу — почти все правые партии проголосовали «против» закона.

Теперь у депутатов будет небольшое время для того, чтобы принять поправки к закону, перед тем, как окончательно проголосовать по нему.