Итальянцам разрешат выращивать до 4 кустов конопли дома

9 сентября, 15:38

Палата депутатов Италии приняла в первом чтении закон о легализации выращивания конопли в небольшом размере в домашних условиях, сообщило издание Corriere della Sera.

Итальянцам можно будет иметь дома до 4 кустов растения.

«Мы первые в Европе декриминализовали выращивание каннабиса в домашних условиях для личного пользования», — сообщил один соавторов законопроекта и депутат леволиберальной партии «Больше Европы!» Риккардо Маги.

«Выращивание конопли в домашних условиях необходимо пациентам, которые вынуждены использовать ее в терапевтических целях, так как из-за недостатка медицинского каннабиса в аптеках, таким людям приходится обращаться к услугам наркоторговцев», — сообщил еще один депутат от самой крупной фракции «Движение пяти звезд» Марио Перантони.

Тем не менее, многие депутаты не поддержали инициативу — почти все правые партии проголосовали «против» закона.

Теперь у депутатов будет небольшое время для того, чтобы принять поправки к закону, перед тем, как окончательно проголосовать по нему.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.