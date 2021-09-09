В Кремле считают кощунством неофициальные версии гибели главы МЧС

9 сентября, 15:53


В Кремле считают «кощунственными измышлениями» появившиеся в СМИ версии об обстоятельствах гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это все было рассказано вчера. И никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное — это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления.
Согласно официальному сообщению МЧС, 55-летний Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Министр прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва кинематографистом и разбился о камень, рассказывала главред RT Маргарита Симоньян.

Позже в СМИ появлялись сообщения, что Зиничев и Мельник погибли не во время учений, а при посещении водопада на плато Путорана в 120 километрах от Норильска. Источник издания Readovka утверждал, что не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.

Прощание с Зиничевым состоится 10 сентября в Москве, похоронят министра в Петербурге. Президент РФ подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно. Владимир Путин также намерен посетить церемонию прощания с министром.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.