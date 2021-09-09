Молодым француженкам начнут бесплатно выдавать противозачаточные

9 сентября, 18:20

С 1 января Франция станет выдавать бесплатно противозачаточные средства женщинам в возрасте до 25 лет, сообщает France24.

По информации французского министерства здравоохранения, такая мера социальной защиты будет стоит бюджету около €21 млн.

«Мы можем наблюдать уменьшение использования противозачаточных средств молодыми женщинами, и, в основном, из-за финансовых причин. Просто ужасно, что женщины не могут защитить свое здоровье и приобрести контрацептивы только потому что это слишком дорого», — сказал Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

До этого во Франции бесплатные противозачаточные средства могли получить француженки только до 18 лет.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.