Молодым француженкам начнут бесплатно выдавать противозачаточные

С 1 января Франция станет выдавать бесплатно противозачаточные средства женщинам в возрасте до 25 лет, сообщает France24.

По информации французского министерства здравоохранения, такая мера социальной защиты будет стоит бюджету около €21 млн.

«Мы можем наблюдать уменьшение использования противозачаточных средств молодыми женщинами, и, в основном, из-за финансовых причин. Просто ужасно, что женщины не могут защитить свое здоровье и приобрести контрацептивы только потому что это слишком дорого», — сказал Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

До этого во Франции бесплатные противозачаточные средства могли получить француженки только до 18 лет.