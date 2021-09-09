Владелец космического челнока «Буран» отказался передать его России

Второй летный экземпляр многоразового космического корабля «Буран» и его макет останутся в Казахстане, они находятся в частной собственности и государству не принадлежат. Об этом заявил гендиректор частного АО «Ракетно-космическая компания «Байконур»» Даурен Муса.

Казахстанский бизнесмен, владеющий «Бураном» и его макетом, заявил, что не давал согласия на вывоз челнока в Россию, поскольку им владеет его компания. Попытки государства перевести челнок в госсобственность провалились, суды подтвердили законность нахождения советского челнока в частной собственности.

На своей странице в Facebook Муса написал, что российское НПО «Молния» захотело вывезти «Буран» в Россию для использования его технологий в развитии пилотируемой космонавтики, но он не намерен отдавать космический челнок.

«Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия — Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — написал Муса.

Ранее сообщалось, что представители «Молнии» побывали на «Байконуре», где осмотрели состояние второго летного экземпляра «Бурана» и его макета, находящихся в одном из цехов. После этого появилась информация, что «Буран» намерены забрать в Россию.

Между тем глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возложил на Мусу всю ответственность за плачевное состояние оставшегося челнока, хранящегося на Байконуре, поскольку тот не обеспечил условий для сохранения «Бурана». По словам Рогозина, российские специалисты оценивали техническое состояние челнока и не намерены вывозить его без разрешения казахстанских властей.