Талибы обещают восстановить поврежденное надгробие Ахмада Шаха Масуда в Панджшере

9 сентября, 13:25

Лидеры радикального афганского движения «Талибан» заявили, что намерены восстановить разбитое во время боев надгробие в мавзолее полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в ущелье Панджшер, сообщил в Twitter новостной ресурс Afghan Urdu.

«Гробница Ахмада Шаха Масуда была повреждена во время битвы за Панджшер. Теперь талибы хотят отвезти его надгробие в Кабул для восстановления», — говорится в сообщении.

На размещенном видео, снятом в мавзолее, видна группа людей, в том числе с оружием (что является нарушением обычая не входить в мавзолей с оружием). Один человек измеряет рулеткой разбитое надгробие и собирает его фрагменты.

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Михаил Кособоков – новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе

9 сентября, 13:17

Министр обороны Армении Аршак Карапетян в четверг провел встречу с новым командующим российским миротворческим контингентом, генерал-майором Михаилом Кособоковым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее Кособоков занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией (Южный военный округ). В свое время Кособоков командовал российской военной базой в оккупированной Абхазии. На посту командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе он сменил Рустама Мурадова.