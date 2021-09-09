Талибы обещают восстановить поврежденное надгробие Ахмада Шаха Масуда в Панджшере

Лидеры радикального афганского движения «Талибан» заявили, что намерены восстановить разбитое во время боев надгробие в мавзолее полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в ущелье Панджшер, сообщил в Twitter новостной ресурс Afghan Urdu.

«Гробница Ахмада Шаха Масуда была повреждена во время битвы за Панджшер. Теперь талибы хотят отвезти его надгробие в Кабул для восстановления», — говорится в сообщении.

На размещенном видео, снятом в мавзолее, видна группа людей, в том числе с оружием (что является нарушением обычая не входить в мавзолей с оружием). Один человек измеряет рулеткой разбитое надгробие и собирает его фрагменты.