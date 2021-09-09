Епископ-экзорцист отказался от сана ради автора эротических романов



Практиковавший экзорцизм испанский епископ Хавьер Новелл отказался от сана ради романа с 38-летней писательницей, известной своими эротическими романами. 52-летний священнослужитель объявил, что уходит из Церкви «исключительно по личным причинам». Как сообщает The Sun, ставший самым молодым в стране епископом Новелл взамен духовной жизни выбрал роман с психологом.

Новелл получил сан епископа испанского города Сольсоны в 40 лет, став самым молодым епископом Испании. Он придерживался консервативных взглядов и выступал против абортов, однополых браков и эвтаназии. Кроме того, епископ также поддерживал независимость Каталонии. В конце августа священнослужитель решил резко изменить свою жизнь. Он отрекся от сана и уехал в Барселону. Позднее СМИ узнали, что толкнула служителя церкви на этот шаг любовь.

У епископа завязался роман с 38-летней Сильвией Кабальоль, которая работает психологом, а также пишет эротические романы с сатанинскими сюжетами. Познакомился Новелл с женщиной во время изучения демонологии. После этой встречи епископ решил «уйти в отставку» и несколько раз встречался по этому поводу с папой римским.

В настоящее время Хавьер Новелл пытается устроиться на работу агрономом в Барселоне. Его избранница написала три книги, в аннотации к последней из них сообщается, что читатель имеет возможность отправиться в «путешествие в мир садизма, безумия и похоти, а также борьбу между добром и злом, Богом и сатаной».

В епископате Сольсоны сообщили, что молятся за бывшего коллегу, но, по данным анонимных источников, церковные деятели считают отношения Новелла с автором эротических романов «происками дьявола». По данным АВС, папа римский «крайне озабочен» этой историей, поскольку ранее служители церкви хоть и отрекались от сана ради любовных чувств, но уж точно «не при таких обстоятельствах».