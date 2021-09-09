Турция отменила ПЦР-тесты для детей до 12 лет

9 сентября, 14:54

Управление гражданской авиации Турции отменило обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов. Об этом сообщает информационное агентство Bianet.

Согласно новым утвержденным правилам, для посещения страны путешественники, не достигшие 12 лет, не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

При этом уточняется, что ребенок, которому в день прибытия в республику исполнилось 12 лет, уже обязан иметь при себе один из двух документов на выбор: справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до приезда, или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.

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СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ВС Турции

9 сентября, 17:48

В Баку создана спецгруппа командования, которая будет представлять ВС Турции в Азербайджане. В неё вошли четыре турецких генерала.

Об этом сообщает Qafqazinfo со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева.

Согласно информации, главой группы назначен начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай, генерал Абдулла Гатырчи вошел в Командование Объединенного центра Специальной группы по Азербайджану, генерал Эндер Гюнер назначен начальником Генштаба Командования группы.

Наряду с этим сменен и военный атташе ВС Турции в Азербайджане  — теперь этот пост занимает генерал Закария Ялчин.

Министерство обороны Азербайджана пока не давало никаких комментариев по данному вопросу.