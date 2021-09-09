Турция отменила ПЦР-тесты для детей до 12 лет

Управление гражданской авиации Турции отменило обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов. Об этом сообщает информационное агентство Bianet.

Согласно новым утвержденным правилам, для посещения страны путешественники, не достигшие 12 лет, не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19. Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

При этом уточняется, что ребенок, которому в день прибытия в республику исполнилось 12 лет, уже обязан иметь при себе один из двух документов на выбор: справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до приезда, или ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.