В Украине от кронавируса умерла новорожденная девочка

Новорожденная девочка скончалась после отказа легких из-за заражения коронавирусом в Киевской детской инфекционной больнице. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на главного врача учреждения Татьяну Каминскую.

По ее словам, погибшая стала самой юной жертвой COVID-19 на Украине — с ее рождения прошел лишь 21 день. Она заразилась в утробе матери. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии на 15-м дне жизни с одышкой, интоксикацией и высокой температурой. «Ребенок поступил с явлениями дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии», — рассказала Каминская.

Она пояснила, что новорожденной немедленно сделали интубацию, однако впоследствии у нее развился тяжелый респираторный дистресс-синдром, при котором кислород не может попасть в кровь из-за отказа легких. Врачам не удалось спасти жизнь девочки.

Как отмечает издание, всего с начала пандемии в Киевскую детскую инфекционную больницу было доставлено около 500 несовершеннолетних с подтвержденным коронавирусом. У большинства из них инфекция протекала в легкой или средней форме, гибель девочки стала первым зафиксированным летальным исходом от COVID-19 в этом учреждении.