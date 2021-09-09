Ким Чен Ын похудел еще больше: в Пхеньяне прошел очередной ночной военный парад. Фотографии



Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за военным парадом, прошедшим в Пхеньяне минувшей ночью, но речь не произнес, сообщает ЦТАК.

«Военный парад гражданских вооруженных сил и сил безопасности состоялся на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в ознаменование 73-й годовщины основания республики», — говорится в сообщении ЦТАК.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын не стал выступать с речью. Вместо него это сделал секретарь парткома Ли Иль Хван.

«Правительство республики будет твердо защищать достоинство и основополагающие интересы нашего народа и решать все по-своему собственными усилиями на основе принципа самостоятельности и саморазвития при любых обстоятельствах», — цитирует агентство Ли Иль Хвана.

«Мы будем всячески наращивать Народную армию, опору в защите государства, поставим оборонную промышленность на более высокую и модернизированную основу», — добавил он.

Тем временем южнокорейские СМИ отмечают, что нынешний парад был меньше по масштабу, чем предыдущие.

«Похоже, мероприятие продолжалось около часа и включало меньшее количество войск и техники», — приводит агентство «Ренхап» слова южнокорейского военного чиновника.

Он отметил, что в этот раз КНДР не представила нового стратегического вооружения.

«Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи сообщений в США или Южную Корею», — заявил военный чиновник.