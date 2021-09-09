Al-Jazeera: Талибы разрешили 200 американцам и другим иностранцам покинуть Афганистан

9 сентября, 10:15


Движение «Талибан» разрешило 200 американцам и гражданам других стран вылететь из Афганистана чартерными рейсами, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что чартерные авиарейсы подготовлены для вывоза людей из Афганистана, но талибы не дают разрешения на их вылет.

«Мы позволили совершить эвакуацию 200 американских граждан и других гражданских лиц на чартерных рейсах из аэропорта Кабула. Американцы и те, у кого есть европейские паспорта, вылетят из аэропорта Кабула в четверг днем», — сообщил телеканалу источник в «Талибане».

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.