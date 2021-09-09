Al-Jazeera: Талибы разрешили 200 американцам и другим иностранцам покинуть Афганистан



Движение «Талибан» разрешило 200 американцам и гражданам других стран вылететь из Афганистана чартерными рейсами, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что чартерные авиарейсы подготовлены для вывоза людей из Афганистана, но талибы не дают разрешения на их вылет.

«Мы позволили совершить эвакуацию 200 американских граждан и других гражданских лиц на чартерных рейсах из аэропорта Кабула. Американцы и те, у кого есть европейские паспорта, вылетят из аэропорта Кабула в четверг днем», — сообщил телеканалу источник в «Талибане».