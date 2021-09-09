Талибы пообещали дать женщинам место в правительстве

Представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин, передает «Газета.ру»

В интервью изданию Муджахид отметил, что текущее правительство является временным. В дальнейшем будут организованы должности для женщин, заявил представитель талибов.

Он отметил, что места будут организованы «в соответствии с законами шариата». Женщины, по словам Муджахида, могут быть частью нового правительства Афганистана, но это «будет второй шаг» в управлении страной талибами.

Кроме этого, он подчеркнул, что «Талибы» хотят, чтобы каждая демонстрация и митинг проходили под юридическим контролем нового министерства юстиций.