Муфтий Москвы: Ислам не запрещает женщинам заниматься спортом

9 сентября, 00:02

В исламе не существует запрета для женщин на занятия спортом, как и требования закрывать лицо во время тренировки, рассказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ранее заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик заявил, что женщины в Афганистане, в том числе спортсменки из национальных сборных, не смогут заниматься спортом.

«Ислам не запрещает женщинам заниматься спортом. Наоборот, верующие, вне зависимости от пола, должны вести активный образ жизни, дабы сохранить и укрепить свое здоровье», — рассказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, слова которого приводит «Газета.ру».

Тем не менее, по словам муфтия, в исламе существуют определенные правила, которым женщины должны следовать во время занятий спортом.

«Ограничения касаются лишь внешнего вида — мусульманка должна заниматься в одежде, соответствующей нормам шариата. Также важно, чтобы тренировки проходили отдельно в женских группах или индивидуально», — пояснил он.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.