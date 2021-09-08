Муфтий Москвы: Ислам не запрещает женщинам заниматься спортом

В исламе не существует запрета для женщин на занятия спортом, как и требования закрывать лицо во время тренировки, рассказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ранее заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик заявил, что женщины в Афганистане, в том числе спортсменки из национальных сборных, не смогут заниматься спортом.

«Ислам не запрещает женщинам заниматься спортом. Наоборот, верующие, вне зависимости от пола, должны вести активный образ жизни, дабы сохранить и укрепить свое здоровье», — рассказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, слова которого приводит «Газета.ру».

Тем не менее, по словам муфтия, в исламе существуют определенные правила, которым женщины должны следовать во время занятий спортом.

«Ограничения касаются лишь внешнего вида — мусульманка должна заниматься в одежде, соответствующей нормам шариата. Также важно, чтобы тренировки проходили отдельно в женских группах или индивидуально», — пояснил он.