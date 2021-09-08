Талибы хотят провести всеобщие выборы в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» планирует проведение в стране всеобщих выборов с участием самых разных слоев местного населения.

«Планируется проведение всеобщих выборов, которые будут включать широкий спектр афганского общества <…> Мы стремимся к тому, чтобы привлечь самые широкие слои населения, талантливых людей, которые не являются членами «Талибана», — заявил представитель министерства информации и культуры «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание талибов), слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Говоря о составе объявленного радикалами во вторник временного правительства, в которое вошли в основном пуштуны (представители самой многочисленной этнической группы страны), спикер указанного ведомства подчеркнул, что для талибов «важнее способности [членов кабмина], чем их этническое происхождение».

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны, в которое вошли исключительно члены «Талибана».