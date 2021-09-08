Талибы отстегали журналистов

8 сентября, 23:43

Талибы избили кнутами и тросами двух журналистов кабульской газеты Etilaatroz, задержанных во время освещения митинга женщин в столице Афганистана. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на данное издание.

Etilaatroz опубликовало фотографии своих сотрудников Заки Дарьяби и Нематуллы Накди, на спинах которых видны многочисленные следы от кнутов и тросов. Журналистов доставили в больницу.

Всего на митинге задержали пятерых сотрудников Etilaatroz, включая главного редактора Хадема Хуссейна Карими. Позже их отпустили.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.