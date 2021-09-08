Талибы отстегали журналистов

Талибы избили кнутами и тросами двух журналистов кабульской газеты Etilaatroz, задержанных во время освещения митинга женщин в столице Афганистана. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на данное издание.

Etilaatroz опубликовало фотографии своих сотрудников Заки Дарьяби и Нематуллы Накди, на спинах которых видны многочисленные следы от кнутов и тросов. Журналистов доставили в больницу.

Всего на митинге задержали пятерых сотрудников Etilaatroz, включая главного редактора Хадема Хуссейна Карими. Позже их отпустили.