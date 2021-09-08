В ЕС заинтересованы в расширении связей с Анкарой

Еврокомиссия планирует поддерживать более тесные контакты с Турцией и странами региона в соответствии с будущими целями Евросоюза.

Об этом говорится в отчете ЕС о стратегическом прогнозировании — 2021, который обнародовал на пресс-конференции в среду вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

В Еврокомисии обсудили 5 основных тем, которые повлияют на ЕС на пути к 2050 году, сказал Шефчович.

По его словам, это изменение климата и другие экологические проблемы, цифровая гиперсвязь и технологическая трансформация, давление на демократию и ценности, изменение глобального порядка и демографии.

Он отметил, что ЕС стремится лучше понять экологические и цифровые преобразования.

В отчете о стратегическом прогнозировании — 2021 собраны цели ЕС в области здравоохранения и питания, технологий, энергетики, экономики и финансов, безопасности и обороны.

В отчете также говорится, что интеграция Западных Балкан, трансатлантические отношения, стабильность в Африке, Индо-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии определены как геополитические приоритеты.

Авторы документа привлекают внимание к развитию Китая и Индии.

Отмечается, что геоэкономический центр тяжести в будущем сместится на восток, а соперничество США и Китая усилится.