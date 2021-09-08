Армяне повредили или разрушили десятки азербайджанских школ

Исследователи Human Rights Watch подготовили доклад, в котором рассказывается о происходившем со школами во время боев 27 сентября – 9 ноября, и описываются некоторые последствия конфликта для детей школьного возраста. Согласно докладу, в ходе войны повреждения или разрушения получили 54 школы на азербайджанской стороне. «Минвал» со ссылкой на азербайджанский интернет-портал Caliber.Az представляет выдержки из данного доклада.

27 сентября 2020 г. в азербайджанском селе Гашалты разрывом снаряда убило находившихся во дворе дома 13-летнего Шахрияра Курбанова и его 14-летнюю двоюродную сестру Фидан Курбанову. Вместе с ними погибли еще трое взрослых членов семьи. Последовавшие полтора месяца боев унесли жизни еще десяти детей-азербайджанцев.

Азербайджанский город Тертер, расположенный на древнем караванном пути, во время боев оставался в зоне досягаемости для реактивной и дальнобойной ствольной артиллерии с армянской стороны.

К моменту нашего посещения были разбиты почти все витрины и окна, выходившие на центральную улицу Тертера. Human Rights Watch считает неизбирательным и поэтому незаконным неоднократное применение армянскими силами неуправляемых осколочно-фугасных боеприпасов по густонаселенным районам в черте города.

2 октября одним из жителей было снято на видео облако пыли, поднявшееся через несколько секунд после попадания артиллерийского снаряда по детскому саду в поселке городского типа Шыхарх Тертерского района. Там были размещены беженцы после первой войны. Human Rights Watch верифицировала это видео, сопоставив его со спутниковыми снимками.

3 октября три артиллерийских снаряда попали по школе №1 в центре Тертера. Осколки оставили выбоины на стенах из красного кирпича и плитах, которыми был вымощен двор, в здании посыпались стекла, были выбиты или повреждены оконные рамы и были повреждены классные комнаты; также выбило окна в детском саду на противоположной стороне улицы.

Когда мы в начале ноября осматривали повреждения, школьный охранник рассказал нам, что до закрытия школы с началом боев там учились 1300 детей.

5 октября в Тертере, по словам директора, пострадала школа №5, которая находится в нескольких сотнях метров от школы №1. В результате попадания были повреждены классы, электропроводка, окна и компьютеры, использовавшиеся учителями для дистанционных уроков.

В другом эпизоде в середине октября в результате как минимум трех попаданий артиллерийских снарядов повреждения получила средняя школа в поселке Шыхарх и были выбиты панорамные окна в музыкальной школе на противоположной стороне улицы. Об этом нам рассказал живущий через дорогу 30-летний Джавад Агаев.

В начале ноября мы интервьюировали одного из муниципальных чиновников в Тертере. На нем была серо-зеленая камуфляжная форма. Он провел нас в бомбоубежище под районной администрацией в центре города и там зачитал длинный список причиненного боевыми действиями ущерба. По его словам, повреждения или разрушения получили 14 общеобразовательных школ, три детских сада и колледж, погибли 17 гражданских лиц, 10 тысяч из 114 тысяч жителей района были вынуждены покинуть свои дома. Нам удалось побывать на местах пяти ударов, в результате которых были повреждены местные школы.

8 октября в 11:00, как нам на месте рассказали свидетели, реактивный снаряд РСЗО «Смерч» попал по двору средней школы №5 в Барде. В школе числилось 1,5 тыс. учеников, в тот момент занятия там не велись, а здание было отдано под размещение 300 вынужденных переселенцев. По словам директора Теймура Гамидова, в школе также находились 15 учителей и других сотрудников. Пострадали пять человек. Как представляется, это был реактивный снаряд с отделяемой головной частью, и корпус с хвостовыми стабилизаторами наполовину ушел в землю. По словам Гамидова, стабилизаторы «торчали в воздухе на три метра».

14 октября в 10:00 два крупнокалиберных артиллерийских снаряда попали по двору сельской школы в селе Дюярли в двух километрах юго-восточнее Тертера. Третий снаряд пробил крышу, разворотил пять классных комнат и вызвал пожар.

57-летняя учительница Арзу Гулиева в тот момент была у себя дома через дорогу от школы. Осколками пробило крышу ее дома. Ее муж попытался вызвать пожарных, но телефон не работал, «поэтому он крикнул проезжавшей машине, чтобы те передали пожарным», рассказала Гулиева.

Когда у горящей школы собрались местные жители и пожарные, произошло четвертое попадание. Представитель местной администрации назвал имена семерых раненых гражданских лиц.

44-летний Намиг Сулейманов, у которого жена работает учительницей в этой школе, показал нам две небольшие воронки на школьном дворе, в которых мы обнаружили осколки артиллерийских снарядов», — пишут в докладе исследователи Human Rights Watch.

Далее они отмечают, что 17 октября в результате попадания по Гяндже двух оперативно-тактических ракет Scud-B погиб 21 человек. Взрывная волна от первой вызвала сильные разрушения в районе ул. Мухтара Хасиева, пострадали находившиеся в 250 м от эпицентра детский сад №10 и средняя школа №29, выбило окна в школе №18 на удалении 850 м. Десять гражданских лиц погибли в своих домах, четверо из них – дети, которые учились в школе №29: 11-летний Орхан и его 6-летняя сестра Марьям (вместе с сестрой и матерью); 13-летний Артур, который жил в доме у бабушки; 14-летняя Нигяр, вместе с которой погибли четверо родственников.

«Оперативно-тактическая ракета Scud-B производится с начала 1960-х гг. и имеет круговое вероятное отклонение от цели в несколько сотен метров. Невысокая точность таких боеприпасов компенсируется большой площадью поражения. С армянской стороны заявлялось о том, что удары наносились по военным целям в Гяндже, однако это вовсе не отменяет незаконности применения такого неизбирательного оружия по плотной городской застройке», — подчеркивается в докладе.

2 ноября в селе Марзили в Агдамском районе Азербайджана, которое также находится в нескольких километрах от прежней линии соприкосновения, подготовительные и начальные классы единственной школы получили сильные повреждения в результате попадания в них в 06:00 снаряда, который пробил несколько стен. Взрывом выбило двери и окна и переломало парты. 10 октября по школьному двору уже было одно попадание. В школе насчитывалось 300 учеников и 35 сотрудников.

Пи этом докладчики подчеркивают, что во многих школах на оккупированных на тот момент территориях в Карабахе они наблюдали расквартированных в классах и в детских садах армянских военнослужащих, а также вооружение и военную технику. Не чурались армянские военнослужащие мародерства и грабежа школ. Так, после ухода военных из школы №1 в Ходжавенде, которая расположена на территории, находящейся в зоне временной ответственности российских миротворцев, выяснилось, что ценное имущество школы разграблено.

«У нас украли компьютеры, все, — жаловались педагоги (в том числе вынесли восемь планшетов и два ноутбука – новых, их только привезли, на момент начала боев их еще даже не распаковали). – Вынесли оборудование из химической лаборатории. Ксероксы растащили, и телефоны тоже».

Также не повезло школе №1 в Агдере — школьное имущество и там подверглось разграблению.

«Столько всего вынесли: кастрюли, сковородки, мебель, циркулярку, дрель, газонокосилку, — рассказал представителям Human Rights Watch школьный работник, имевший некоторое представление о том, где обнаружилась часть украденных вещей. – Кое-что, ну, наши военные себе в штаб забрали. Я понимаю, им нужно было, но ничего назад так и не вернулось. А что-то и местные вынесли».

В конце доклада сообщается, что Азербайджан выделил на восстановление освобожденных территорий 2,2 млрд манатов (1,29 млрд долларов), в том числе – на первое время – 7 млн манатов (4,1 млн долларов) на ремонт школ, пострадавших во время боев. Также остро стоит проблема минных полей, значительная часть инфраструктуры уничтожена. Дети составляют больше четверти жертв противопехотных мин с 1990-х гг.