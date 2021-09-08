Мирзоян и Залкалиани обсудили разблокирование региональных коммуникаций

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани в рамках официального визита в Грузию премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает МИД Армении, собеседники обсудили вопросы широкой повестки дня армяно-грузинских отношений, а также выразили готовность углубить взаимодействие.
Арарат Мирзоян отметил, что Армения придает большую важность углублению торгово-экономических отношений с Грузией. В этом контексте стороны обсудили перспективы транспортного коридора «Персидский залив – Черное море».
Мирзоян отметил важность разблокирования региональных коммуникаций, что создаст новые возможности для расширения сотрудничества двух стран. Глава МИД Армении поблагодарил правительство Грузии за посреднические усилия по возвращению 15 армянских военнопленных.