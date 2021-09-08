Мирзоян и Залкалиани обсудили разблокирование региональных коммуникаций

8 сентября, 20:41

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани в рамках официального визита в Грузию премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает МИД Армении, собеседники обсудили вопросы широкой повестки дня армяно-грузинских отношений, а также выразили готовность углубить взаимодействие.

Арарат Мирзоян отметил, что Армения придает большую важность углублению торгово-экономических отношений с Грузией. В этом контексте стороны обсудили перспективы транспортного коридора «Персидский залив – Черное море».

Мирзоян отметил важность разблокирования региональных коммуникаций, что создаст новые возможности для расширения сотрудничества двух стран. Глава МИД Армении поблагодарил правительство Грузии за посреднические усилия по возвращению 15 армянских военнопленных.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.