Ашраф Гани попросил прощения у граждан Афганистана

8 сентября, 18:45


Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в своей жизни. Бывший глава государства извинился перед афганским народом за то, что «всё закончилось такой трагедией». Своё заявление политик опубликовал в Twitter.

«Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни, но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей», — написал Гани.

Он добавил, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения сотрудников охраны, которые посоветовали избежать уличных боёв, возникших во время гражданской войны 1990-х годов.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.