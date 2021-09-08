Ашраф Гани попросил прощения у граждан Афганистана

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул самым трудным в своей жизни. Бывший глава государства извинился перед афганским народом за то, что «всё закончилось такой трагедией». Своё заявление политик опубликовал в Twitter.
«Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни, но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей», — написал Гани.
Он добавил, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения сотрудников охраны, которые посоветовали избежать уличных боёв, возникших во время гражданской войны 1990-х годов.
Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM
— Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8, 2021