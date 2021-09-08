В Кабуле женщины требуют участия в управлении страной



Жительницы Кабула вышли на акцию протеста, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников манифестации.

Он заявил, что девушки несли плакаты с портретом Негар Масуми, которую убили на восьмом месяце беременности работницы тюрьмы в провинции Гор. При этом представитель «Талибана» опровергает причастность боевиков к смерти Масуми.

После того, как талибы фактически запретили женщинам управлять страной, демонстранты требовали от властей позволить девушкам быть в правительстве Афганистана.

«Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать», — заявляют участницы акции.

Собеседник агентства отметил, что талибы пытаются помешать шествию, однако информации о применении силы в отношении митингующих пока не поступало.

Напомним, афганские женщины в сентябре вышли на демонстрацию к президентскому дворцу в Кабуле. Под присмотром боевиков собрались около 20 жительниц Кабула – они требовали открыть им доступ к образованию, разрешить возвращение на рабочие места. Однако позже стало известно, что талибы решили разогнать акцию – они использовали слезоточивый газ и стреляли в воздух, одну из активисток избили.