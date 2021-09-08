В Кабуле женщины требуют участия в управлении страной

8 сентября, 13:02


Жительницы Кабула вышли на акцию протеста, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников манифестации.

Он заявил, что девушки несли плакаты с портретом Негар Масуми, которую убили на восьмом месяце беременности работницы тюрьмы в провинции Гор. При этом представитель «Талибана» опровергает причастность боевиков к смерти Масуми.

После того, как талибы фактически запретили женщинам управлять страной, демонстранты требовали от властей позволить девушкам быть в правительстве Афганистана.

«Кабинет министров не является полным без участия женщин в его работе. Ни одно правительство не может исключать женщин. Правами женщин нельзя пренебрегать», — заявляют участницы акции.

Собеседник агентства отметил, что талибы пытаются помешать шествию, однако информации о применении силы в отношении митингующих пока не поступало.

Напомним, афганские женщины в сентябре вышли на демонстрацию к президентскому дворцу в Кабуле. Под присмотром боевиков собрались около 20 жительниц Кабула – они требовали открыть им доступ к образованию, разрешить возвращение на рабочие места. Однако позже стало известно, что талибы решили разогнать акцию – они использовали слезоточивый газ и стреляли в воздух, одну из активисток избили.

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Впервые за 30 лет: Армения открыла небо азербайджанской авиации

8 сентября, 12:55

Впервые за 30 лет пассажирский самолет совершил внутренний рейс в Азербайджане через воздушное пространство Армении, следует из данных ресурса Flight Radar, пишет пишет Вестник Кавказа.

Лайнер Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines выполнил рейс TK326 Гянджа-Нахчыван в субботу 4 сентября, информация об этом появилась сегодня. Самолет вылетел из Гянджи в 9.57 (5.57 UTC) и сел в Нахичевани в 10.32 (6.32 UTC), время в полете составило 35 минут.

Маршрут воздушного судна, судя по данным Flight Radar, пролегал над озером Гейче (Севан) и Гегаркуникской областью Армении.