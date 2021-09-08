В ЕС считают задержания лидеров крымских татар политически мотивированными и незаконными



Европейский союз осудил арест заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля и четырех лидеров крымских татар — Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.

В Брюсселе считают задержания политически мотивированными и незаконными в соответствии с международным правом, передает «Анадолу».

“ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут незамедлительно освобождены”, — говорится в заявлении офиса главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Отмечается, что крымские татары по-прежнему становятся объектами для преследования в незаконно аннексированном Крыму.

“Европейский Союз призывает Российскую Федерацию соблюдать свои обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека в отношении жителей Крыма, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении Саммита Международной Крымской платформы”, — сказано в декларации.

Подчеркнуто, что Европейский Союз решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. “ЕС не признаёт и не признает впредь незаконную аннексию Крымского полуострова Россией”, -подчеркивается в заявлении.

Ранее суд в незаконно аннексированном Россией Крыму вынес постановление об аресте заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля до 4 ноября.

Суд отклонил ходатайство защиты о переводе Джеляля под домашний арест.

Обвинение требует для него лишения свободы сроком от 12 до 15 лет по статье “саботаж”.

Российские силы безопасности 4 сентября задержали в Крыму пятерых крымских тюрок, включая замглаву Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.