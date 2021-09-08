Жительница Кабула рассказала, как изменилась жизнь афганских женщин при «Талибане»

Жительница Кабула и борец за права женщин Хоршид Хорами заявила, что после прихода движения «Талибан » к власти жизнь афганских женщин сильно ухудшилась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, боевики не выполняют ранее данные обещания об инклюзивности правительства и предоставлении женщинам равных прав с мужчинами.

«Нам якобы разрешают ходить в школу, в университет. Но на деле они будто сажают нас в клетку, где мы ничего не видим, не слышим. Но разве можно в таких условиях научиться хотя бы чему-то?» — спрашивает Хорами.

Девушка рассказала, что поступила в университет и начала учиться на программиста, но теперь ей запрещают продолжить учебу. Хорами подчеркнула, что афганские женщины собираются продолжить протестовать, несмотря на угрозу со стороны «Талибана», который разгоняет демонстрации.

Также она сообщила, что пыталась покинуть страну вместе с семьей, но дипломаты в посольстве проигнорировали ее заявку.