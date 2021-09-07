Европарламент выступил за создание войск ЕС



Бегство армянского населения из зоны, где временно размещены российские миротворцы, набирает обороты. И порой принимает прямо-таки гротескные формы. По сообщению армянских оппозиционных СМИ, 32-летняя Изаура Баласанян с четырьмя детьми попыталась перейти линию разграничения между Ханкенди и Шушой, но была остановлена российскими миротворцами, которые затем передали ее армянским «силовикам». Как теперь рассказывает журналистам сама Изаура Баласанян, она — бывшая жительница города Шуша. После войны перебралась в Ханкенди, там ей предоставили квартиру на первом этаже общежития. Аренда обходилась в 100 тысяч драм (чуть больше 200 долларов) в месяц. Но затем сумма аренды поднялась до 150 тысяч, мадам Баласанян пошла по инстанциям с просьбами, чтобы ей предоставили новое жилье, везде ей говорили «приходите завтра», и в конце концов Изаура Баласанян, взяв своих четверых детей, решила перейти линию соприкосновения и вернуться в Шушу, но там ее остановили российские миротворцы. Как говорит сама неудавшаяся перебежчица, «я отправилась в «Шуши» (Шушу — Minval.az), потому что у меня нет дома. Я взяла фотографии своих умерших мужа и матери, забрала детей и поднялась в «Шуши». Добралась до таможни, но русские не разрешили проникнуть в город. Они мне сказали: «Не надо, это стыдно, вашему народу это чести не делает». В город я не вошла. Стояла между турками (азербайджанцами — Minval.az) и русскими. Тогда русские позвонили своему начальнику, который обратился в министерство, мол, одна из ваших вместе с детьми сдается туркам». Судить за измену родине госпожу Баласанян не стали и даже выделили в одном из сел Ходжалинского района, который здесь упорно именуют «Аскеранским», дом, но он кишел змеями. Сегодня госпожа Баласанян перебралась в одно из сел Зангезура, где живет без элементарных удобств.

Можно, конечно, ловить госпожу Баласанян на мелких неточностях и напоминать, что никаких азербайджанских пограничников в Карабахе нет — там есть армия и полиция, да и вряд ли российские миротворцы говорили с ней о «чести армянского народа». Но в том, что доведённая до отчаяния женщина действительно пыталась перейти линию соприкосновения и просить помощи у азербайджанских властей, сомнений, честно говоря, нет. Как и в мотивах такой просьбы: социальная ситуация в «огрызке» по-настоящему катастрофическая, в том числе в таком вопросе, как цены на жилье. Власти Армении прилагают все усилия, чтобы удержать в «огрызке» как можно больше населения, и прежде всего жителей районов, ныне освобождённых азербайджанской армией. Для них регулярно обещают построить новые дома, но в реальности приходится рассчитывать на съемное жилье. Сепаратисты и их ереванские спонсоры вроде бы обещали оказать в вопросе жилья финансовую поддержку, но, как дружно возмущаются ереванские Телеграмм-каналы, «к сожалению, многие жители «столицы», которые не столь явно ощутили на себе последствия войны, не смогли войти в положение перемещённых лиц и повысили цены на съёмные квартиры до заоблачных и неадекватных для «Степанакерта» (Ханкенди — Minval.az) цен». Более того, прекращена и программа выплат каждому «гражданину» 68 тысяч драм. Местный болтающий класс призывает граждан «одуматься», напоминает, что «государство» (в кавычках и без) не в состоянии решить все социальные проблемы, и ему надо помочь, но за этим вполне отчетливо читается: сепаратистская верхушка вместе со своими ереванскими спонсорами банально самоустранилась от решения социальных проблем даже того немногочисленного населения, которое остается в зоне временного размещения миротворцев РФ. И все это — на фоне перебоев с электричеством и водой и, главное, полной экономической «безнадеги»: лишившись контроля над ресурсами ныне освобожденных земель, агонизирующий сепаратистский режим банально не в состоянии прокормить сам себя. И уж тем более не станет печься о благосостоянии своих «подданных». Для которых обратиться к властям Азербайджана за восстановлением гражданства — действительно самый разумный и логичный выход.

Нурани