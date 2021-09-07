Выборы в Госдуму пройдут и в Баку

7 сентября, 22:37

19 сентября в Баку открывается избирательный участок № 8017 для голосования на выборах депутатов в Государственную Думу России восьмого созыва.

Участок будет расположен в помещении консульского отдела посольства России в Азербайджане по адресу: ул.Бакиханова, 17.

Голосование пройдет с 8 до 20 часов по местному времени, уотчняет «Репорт».

Отмечается, что граждане, имеющие регистрацию в Москве, Севастополе или в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, могут по своему выбору проголосовать на избирательном участке или через Интернет. Соответствующее заявление необходимо подать на портале Госуслуг до 13 сентября.

Для участия в голосовании в Посольстве предварительная регистрация не требуется. Граждане включаются в список избирателей по факту явки на избирательный участок.

Правом на участие в выборах обладают все граждане России, достигшие на день голосования возраста 18 лет.

Для участия в голосовании избирателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, то есть действительный (не просроченный) загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт.

Если загранпаспорт просрочен или утерян, можно проголосовать по внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации (подлежит обмену по достижении возраста 20 и 45 лет).

На участке будут приняты меры социального дистанцирования в связи с эпидемией коронавируса.

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Какие перебежчики не добрались до города Шуша?

7 сентября, 23:27


Бегство армянского населения из зоны, где временно размещены российские миротворцы, набирает обороты. И порой принимает прямо-таки гротескные формы. По сообщению армянских оппозиционных СМИ, 32-летняя Изаура Баласанян с четырьмя детьми попыталась перейти линию разграничения между Ханкенди и Шушой, но была остановлена российскими миротворцами, которые затем передали ее армянским «силовикам». Как теперь рассказывает журналистам сама Изаура Баласанян, она — бывшая жительница города Шуша. После войны перебралась в Ханкенди, там ей предоставили квартиру на первом этаже общежития. Аренда обходилась в 100 тысяч драм (чуть больше 200 долларов) в месяц. Но затем сумма аренды поднялась до 150 тысяч, мадам Баласанян пошла по инстанциям с просьбами, чтобы ей предоставили новое жилье, везде ей говорили «приходите завтра», и в конце концов Изаура Баласанян, взяв своих четверых детей, решила перейти линию соприкосновения и вернуться в Шушу, но там ее остановили российские миротворцы. Как говорит сама неудавшаяся перебежчица, «я отправилась в «Шуши» (Шушу — Minval.az), потому что у меня нет дома. Я взяла фотографии своих умерших мужа и матери, забрала детей и поднялась в «Шуши». Добралась до таможни, но русские не разрешили проникнуть в город. Они мне сказали: «Не надо, это стыдно, вашему народу это чести не делает». В город я не вошла. Стояла между турками (азербайджанцами — Minval.az) и русскими. Тогда русские позвонили своему начальнику, который обратился в министерство, мол, одна из ваших вместе с детьми сдается туркам». Судить за измену родине госпожу Баласанян не стали и даже выделили в одном из сел Ходжалинского района, который здесь упорно именуют «Аскеранским», дом, но он кишел змеями. Сегодня госпожа Баласанян перебралась в одно из сел Зангезура, где живет без элементарных удобств.

Можно, конечно, ловить госпожу Баласанян на мелких неточностях и напоминать, что никаких азербайджанских пограничников в Карабахе нет — там есть армия и полиция, да и вряд ли российские миротворцы говорили с ней о «чести армянского народа». Но в том, что доведённая до отчаяния женщина действительно пыталась перейти линию соприкосновения и просить помощи у азербайджанских властей, сомнений, честно говоря, нет. Как и в мотивах такой просьбы: социальная ситуация в «огрызке» по-настоящему катастрофическая, в том числе в таком вопросе, как цены на жилье. Власти Армении прилагают все усилия, чтобы удержать в «огрызке» как можно больше населения, и прежде всего жителей районов, ныне освобождённых азербайджанской армией. Для них регулярно обещают построить новые дома, но в реальности приходится рассчитывать на съемное жилье. Сепаратисты и их ереванские спонсоры вроде бы обещали оказать в вопросе жилья финансовую поддержку, но, как дружно возмущаются ереванские Телеграмм-каналы, «к сожалению, многие жители «столицы», которые не столь явно ощутили на себе последствия войны, не смогли войти в положение перемещённых лиц и повысили цены на съёмные квартиры до заоблачных и неадекватных для «Степанакерта» (Ханкенди — Minval.az) цен». Более того, прекращена и программа выплат каждому «гражданину» 68 тысяч драм. Местный болтающий класс призывает граждан «одуматься», напоминает, что «государство» (в кавычках и без) не в состоянии решить все социальные проблемы, и ему надо помочь, но за этим вполне отчетливо читается: сепаратистская верхушка вместе со своими ереванскими спонсорами банально самоустранилась от решения социальных проблем даже того немногочисленного населения, которое остается в зоне временного размещения миротворцев РФ. И все это — на фоне перебоев с электричеством и водой и, главное, полной экономической «безнадеги»: лишившись контроля над ресурсами ныне освобожденных земель, агонизирующий сепаратистский режим банально не в состоянии прокормить сам себя. И уж тем более не станет печься о благосостоянии своих «подданных». Для которых обратиться к властям Азербайджана за восстановлением гражданства — действительно самый разумный и логичный выход.

Нурани