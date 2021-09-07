В ОДКБ прошли консультации на уровне заместителей министров иностранных дел

Консультации заместителей министров иностранных дел государств – членов ОДКБ состоялись 7 сентября.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, участники мероприятия обсудили вопросы подготовки и проведения предстоящих 15-16 сентября в Душанбе заседаний уставных органов ОДКБ, согласовали проекты документов, выносимых на сессию Совета коллективной безопасности и совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал заместителей руководителей внешнеполитических ведомств о мероприятиях по реализации поручений, затронутых на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 августа по ситуации ситуации в Афганистане.

В завершении консультаций таджикская сторона представила информацию по организационным вопросам предстоящих заседаний уставных органов ОДКБ в Душанбе.