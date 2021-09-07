Азербайджан и Турция будут сообща бороться с наркотрафиком

Азербайджан и Турция договорились об углублении сотрудничества в таможенной сфере.

«Руководитель Главного управления таможенного контроля Минторговли Турции Мурат Яман во вторник в Баку провел встречу с начальником Главного оперативно-розыскного управления ГТК Масумом Расуловым. Целью встречи было создание совместной рабочей группы для эффективной организации связей между таможенными органами Азербайджана и Турции, обсуждение текущих и перспективных возможностей сотрудничества», — сообщает ГТК.

По данным ведомства, стороны обменялись мнениями об успешных результатах, достигнутых в этом году таможенными органами двух стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, укреплении сотрудничества в этой сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Расулов подчеркнул, что взаимный обмен опытом и информацией, организация совместных учений может принести пользу обеим сторонам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«По итогам встречи стороны договорились об активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков, углублении связей и назначении официальных лиц с обеих сторон для осуществления совместного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Визит турецкой делегации в Азербайджан продлится до 10 сентября.