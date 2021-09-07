Известные торговые марки обвиняют в использовании принудительного труда уйгуров

7 сентября, 17:31


Пять немецких торговых марок, в том числе C&A, Lidl и Hugo Boss, обвиняются правозащитниками в использовании принудительного труда уйгуров, содержащихся в китайских лагерях, пишет Daily Sabah. Против брендов подан совместный иск.

В Европейском центре конституционных прав и прав человека (ЕКПЧ) заявили, что уголовное дело уже возбуждено. Помимо вышеперечисленных компаний, по этому делу также проходят сети супермаркетов Aldi Nord и Aldi Sued.

Информация о причастности немецкий торговых гигантов к нарушению прав уйгуров в КНР была получена в ходе расследования с использованием открытых источников.

Мириам Сааге-Маасс из ЕКПЧ отметила, что неправительственным организациям было сложно получить точные доказательства, но это стало возможным при содействии прокуратуры. По ее словам, информации, свидетельствующей о применении принудительного труда, достаточно много.

«Вопрос в том, являются ли деловые отношения средством содействия международным преступлениям», – сказала она.

Сааге-Маасс добавила, что пять компаний «публично и добровольно» обнародовали данные о своих заводах-поставщиках из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), но это может быть лишь «верхушкой айсберга».

«Мы действительно считаем, что эти пять марок на самом деле являются лишь примером гораздо более широкой и систематической проблемы», – добавила представитель ЕКПЧ и подчеркнула, что 80% китайского хлопка производится в Синьцзяне – следовательно, его закупает огромное число компаний.
Бренд одежды C&A отверг все обвинения в закупках пряжи и ткани в СУАР, аналогичным образом поступили и в Hugo Boss, где заявили о том, что «при производстве товаров соблюдались все ценности и стандарты, а закон не был нарушен».

Группа Aldi сообщила, что обвинения ЕКПЧ связаны с китайской компанией Turpan Jinpin Knitting, но также подчеркнули, что супермаркеты прекратили закупки каких-либо товаров у компании еще в 2019 году.

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Старые провокаторы в новых реалиях

7 сентября, 15:06

Армянские СМИ и телеграмм-каналы радостно тиражируют новость: в ту часть Карабаха, где временно размещены российские миротворцы, пожаловала госпожа Элени Теохарус, экс-глава группы дружбы с Арменией в Европарламенте, а сегодня — руководитель группы дружбы с «Арцахом» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) , то есть с ханкендинскими сепаратистами, в парламенте греческого Кипра.

Свою «программу» госпожа Теохарус отрабатывает старательно. И размещает в соцсетях слезливые посты в стиле ««Арцах» вторая Газа на Кавказе», «прошу вашего вклада в борьбу за спасение народа «Арцаха» на земле их отцов», «этого требуют тысячи выкопанных могил восемнадцатилетних» и т.д.

Насчёт параллелей с Газой, террористическим анклавом, откуда регулярно наносятся удары по жилым кварталам городов на юге Израиля, спорить не будем. Тем более что Армения до 44-дневной войны активно переселяла на оккупированные азербайджанские земли профессиональных террористов. Что, впрочем, не мешает той же госпоже Теохарус старательно стращать аудиторию мифическими «джихадистами из Талибана», которых такой-сякой Азербайджан будто бы намерен расселить в Агдаме.

Здесь, конечно, наличествуют серьёзные вопросы к российским миротворцам: каким образом госпожа Теохарус смогла миновать их посты и попасть в вожделенный Ханкенди? Тем более что она не является гражданкой ни Азербайджана, ни России, ни Армении?

Радость местной аудитории, честно говоря, понятна — сегодня любой заезжий гость воспринимается как эпохальное событие. Только вот напоминает все происходящее «классику жанра» времён начала ХХ века с объявлениями на афишных тумбах где-нибудь в заштатном местечке: «Сегодня наш городок посетила своим визитом прима парижской оперы! Только один концерт! Спешите приобрести билеты!» И ни слова о том, что приехала на самом деле певичка из столь же заштатного городка — ну каким ветром может занести в захолустье настоящую «приму»?

Вот и сегодня на фоне попыток выдать приезд госпожи Теохарус за «эпохальную победу на европейской дипломатической арене» все же не стоит забывать о реалиях. Сия дама уже давно известна своим активным сотрудничеством с армянским лобби. Сначала она организовывала «гуманитарные миссии» в оккупированный Карабах, затем, уже в качестве депутата Европарламента, принимала участие во многих антиазербайджанских акциях, в том числе проводимых армянским лобби в Бельгии. Наконец, не секрет, что ранее вышеупомянутая госпожа еврозаконодатель уже побывала в тогда оккупированном Карабахе. Словом, не та персона и не тот случай, чтобы бросать чепчики в воздух.

Другой вопрос — позиция властей греческого Кипра.

А вот тут есть тонкости. Навести мосты с отдельными депутатами армянскому лобби удаётся во многих парламентах мира. Но вот на Кипре подобные вояжи укладываются в мейнстрим. В самом деле, у греческого Кипра давняя и нежная дружба с Арменией на почве взаимной ненависти к Турции. И вот ради этого власти греческого Кипра готовы встраиваться в самые отчаянные и низкопробные авантюры. Достаточно вспомнить, какую бурную деятельность развернули власти этого небольшого государства во время 44-дневной войны, пытаясь создать проблемы для Азербайджана на самых разных «площадках», от ПАСЕ до ЕС. Впрочем, создавать проблемы для Азербайджана в Евросоюзе и Европарламенте представители греческого Кипра вовсю старались и до войны. Более того, такая тюркофобия и азербайджанофобия распространялась даже на неолитические мероприятия — достаточно вспомнить, какие провокации устраивались против азербайджанских футбольных клубов во время матчей на Кипре. Ну и, конечно же, определенную пищу для размышлений даёт та свобода рук, которой обладает на греческом Кипре местная армянская диаспора, где то собирают деньги в «помощь карабахским братьям», то устраивают шумные акции в поддержку, то еще что-нибудь.

На Южном Кипре могут, конечно, вспомнить в качестве ответного аргумента визит азербайджанских парламентариев в Турецкую Республику Северного Кипра. Но, во-первых, перманентная антиазербайджанска истери продолжается на юге «острова Афродиты» уже не один десяток лет, так что не надо путать причину со следствием. А во-вторых, и «в-главных», перед тем, как громко протестовать и стучать лысиной по паркету, греко-кипрским властям лучше бы умерить пыл своих депутатов вроде госпожи Теохарус.

А тем армянским СМИ и телеграмм-каналам, которые сегодня восторженно «шерят» ее твиты, лучше повнимательнее проанализировать новостную ленту и понять простую вещь: отношения Азербайджана со странами ЕС и с Евросоюзом как институтом развиваются, и южно-кипрские истерики позволили здесь «выпустить пар», подправили, возможно, чьё-то финансовое благополучие, но вот на реальные тренды не повлияли. И не повлияют. Просто потому, что ни международное право, ни общеевропейские интересы никто не отменял.

Нурани